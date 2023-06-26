Жителей Байдарской долины отвезут на пляж

Сезонный автобусный маршрут №39, следующий из села Орлиного до пляжа «Учкуевка» через Инкерман, вышел на линию 23 июня, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Автобус перевозчика ООО «Евротранс» будет ходить три дня в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Орлиного отправление в 8.30 и 14.30, из Учкуевки — в 13.00 и в 18.30.

Расписание будет действовать до 31 августа.

По карте получается, что длина маршрута около 50 км.

Стоимость проезда: за наличный расчет — 132 руб., по карте ЕКГС — 106 руб., для льготников — бесплатно. На линии одна машина, кондиционер в салоне есть.