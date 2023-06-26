За рухнувшую опору пригрозили увольнением

Все аварийные опоры контактной сети в Севастополе приказано пересчитать и выбрать и поставить в очередь на замену.

Опора контактной сети ГУПС «Севэлектроавтотранс», рухнувшая утром 26 июня недалеко от остановки общественного транспорта «Ул.Генерала Хрюкина», на состоявшемся в этот день аппаратном совещании стала причиной негодования губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он несколько раз повторил, что всем повезло, что в результате падения никто не пострадал.

Сообщение его зама Павла Иено, что к месту происшествия оперативно выехала ремонтная бригада, вызвало у губернатора откровенное раздражение. Он устроил настоящий разнос своему подчиненному, потребовав отчитаться, когда в последний раз проводили проверку «всего этого хозяйства». Правда, было ясно, что никакой ответ подчиненного его не устроит, в том числе о том, что часть опор предусмотрена на замену, а часть уже закуплена и меняется.

В свою очередь, П.Иено попытался оправдаться тем, что на протяжении долгого времени этой работой никто не занимался, и что в аварийном состоянии находится большое количество опор.

— Мы их меняем или в рамках капитального ремонта дорог или потихонечку выделяем денежные средства, 50 опор на замену у нас в этом году, — сказал П.Иено.

Однако такое объяснение еще больше раздражило главу города.

— Вы знаете такое слово «приоритет»? Просто надо пройти посмотреть, какие из опор в таком состоянии — их же видно! Посмотрел на фотографии, она же там кривая стоит. И чего у вас по плану 50 опор, вы их меняете в каком-то своем представлении или есть выделенные приоритеты? — раздосадованно спросил М.Развожаев.

Он потребовал провести проверку предприятий, ответственных за замену упавшей опоры и выяснить срок, когда ее должны были заменить.

— Ну чего мы вечно ждем, пока что-то произойдет! Быстро разберитесь в приоритезации, все угрожающие опоры в кратчайшие сроки заменить, по остальным, понятно, — в плановом режиме. Лично отвечаете за это! А то ведь от приставки «и.о.» можно не избавиться, а по-другому пойти куда-то работать, — в завершении разноса пригрозил М.Развожаев.