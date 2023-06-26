В разгар сезона пляжи доделывают

В первую очередь, он обратил внимание своего заместителя Евгения Горлова на состояние пляжа в поселке Андреевка.

Отказался от пляжа перед сезоном

По словам замгубернатора Евгения Горлова, оператор тамошнего пляжа перед самым сезоном решил, что он не будет заниматься пляжем и направил уведомление, что в связи с финансовым положением не может осуществлять деятельность.

Автоматически пляж перешел в ведение ГБУ «Парки и скверы».

А пока сотрудники ГБУ «Парки и скверы» туда не зашли, по указанию главы муниципалитета Павла Сысуева у пляжа выставили таблички о запрете купания из-за того, что некому обеспечивать спасение на водах.

– Ну как-то это можно обсудить, решить, перебросить «Парки и скверы» оперативно, а не смешить людей! – возмутился М.Развожаев.

– Давайте, Евгений Сергеевич, поедем с вами! Будем раз в неделю приезжать в шесть утра. Вы же рассказываете, что там все чисто и хорошо! – сказал М.Развожаев.

Креатив рассмотрят на архсовете

Отдельно он «прошелся» по пляжу «Хрустальный», заявив, что до конца года креативную концепцию устройства на бетонном пляже галечных зон рассмотрят на заседании Архитектурно-художественного совета.

– Понятно, поздно там все провели, но надо понимать, когда там все будет происходить. А то галька там креативная лежит кучами, но за неделю ее растаскать нельзя. Рассказывали, что там будет красота, но пока не красота, а черти чего, – не стесняясь в выражениях, заявил М.Развожаев.