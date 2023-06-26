Рынок меда избавят от фальсификата

В России утвердят метод определения подлинности меда. Сейчас до 70% этого продукта — подделка, сообщают "Известия".

Эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат. Разработку ведут ученые ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» вместе с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Этот метод уже фактически разработан и проходит аттестацию Росстандарта. Современный уровень развития пищевой промышленности позволяет собрать мед из отдельных ингредиентов, но к настоящему меду такой продукт не будет иметь никакого отношения.

При этом с фальсификатом пока бороться практически невозможно: личные подсобные хозяйства (ЛПХ) без наемных работников могут продавать на рынке мед без применения контрольно-кассовой техники. Более того, на эту продукцию можно не получать декларацию качества и безопасности.