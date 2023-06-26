Роспотребнадзор рекомендует подготовиться к профилактике чумы и холеры

После того как власти Монголии заявили о 137 очагах чумы в стране, Роспотребнадзор поручил регионам подготовиться к мерам по предотвращению распространения этой инфекции.

Субъекты РФ должны быть готовы к мероприятиям по профилактике чумы. Об этом говорится в постановлении от 22 июня главного санитарного врача России Анны Поповой.

Постановление предусматривает широкий комплекс организационных и профилактических мер: проверка готовности больниц к противоэпидемическим мероприятиям, ревизия запасов лечебных и диагностических препаратов, проведение учений с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия.

Директорам противочумных учреждений поручено обеспечить готовность специальных противоэпидемических бригад на случай осложнения обстановки и возможность оперативного проведения лабораторных исследований на чуму.

Территориальным органам службы поручено обеспечить строгий контроль за противоэпидемической работой на территории природных очагов, организовать инструктаж работников транспортной системы по мерам личной профилактики и первичным противоэпидемическим мероприятиям. Уполномоченным органам и медучреждениям регионов подготовиться к мерам, направленным на предотвращение завоза чумы в страну и ее распространения «с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта». Необходимо информировать население о профилактике чумы, а территориальным органам Роспотребнадзора оценить их готовность.

Кроме того, нужно определить, кто из россиян подлежит обязательной вакцинации от чумы, и сделать прививки.

Роспотребнадзор также издал аналогичный документ, касающийся холеры.

Последний случай чумы в России был в 2017, холеры — в 2008 году.