Подпорную стенку приказано снести без бюрократических проволочек

За снос обрушающейся подпорной стенки около детского сада по улице Маршала Бирюзова, 7 у детского сада №120 пока безуспешно борются жители района и общественники.

Однако вопрос все никак не решается. После получения бессодержательного ответа от чиновников жители района Куликова поля обратились в Центр управления регионом (ЦУР), и это оказалось более действенным.

Вопрос был поднят 26 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатором Михаилом Развожаевым, который оказался возмущен содержанием чиновничьего ответа. Точнее сказать, в ответе сообщалось, что распоряжение о сносе находится на стадии согласования.

— Ну что вы хрень пишете людям, какое распоряжение о сносе находится на стадии согласования?! Выехать нужно, какие-то работы провести в связи с этой ситуацией. Пока на голову она никому не свалилась. Работать начинайте, товарищи! Лето расслабило что ли всех, не пойму! — отчитал своего заместителя губернатор.

К вечеру вице-губернатор Евгений Горлов отчитался в телеграм-канале, что работы по сносу подпорной стены начаты и до конца дня вопрос будет решен.