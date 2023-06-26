Пляжный песок смывает море

Нынешнее состояние пляжа «Омега» – одного из самых популярных в Севастополе – вызывает множество нареканий у горожан. Пляж традиционно был и остается песчаным и потому считается детским.

Ежегодно перед сезоном на пляж завозился песок, но с недавнего времени с этим обозначилась явная проблема, о которой в чат-бот и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова написала Алина Бенько.

Она вместе с детьми посетила пляж и убедилась в его полной неготовности к сезону.

По ее словам, на пляже песка нет, весь берег – в мусоре. Она жалуется, что на берегу – осколки стекла, водоросли, крышки и другие острые предметы.

«Снимать обувь, чтобы походить по берегу, просто опасно», – написала пользователь чат-бота.

Из ответа горхоза следует, что департамент городского хозяйства о проблеме знает, но песок закупается и планируется только для засыпки под навесами.

Да и тот, "в связи с большим выпадением осадков, смывается в море".

По информации Е.Горлова, для того, чтобы песок оставался на берегу, необходима реконструкция пляжа и береговой линии, что позволит противодействовать смыванию песка.

«Капитальный ремонт пляжа и набережной запланированы. В настоящий момент проектно-сметная документация разрабатывается с учетом замечаний и пожеланий граждан по объекту «Благоустройство набережной «Омега», с целью последующего выполнения строительно-монтажных работ. Оператору дано поручение регулярно производить санитарную очистку пляжа», – говорится в ответе.

Трудно предположить, удовлетворил ли такой ответ А.Бенько, которой предлагают набраться терпения на неопределенный срок в ожидании перспектив реконструкции пляжа.

Да и тема мусора в ответе раскрыта не полностью. Действительно, если санитарная очистка регулярно производится, откуда мусор, да еще и в таком количестве?