Начали ремонтировать Чонгарский мост

Специалисты приступили к восстановлению Чонгарского моста, поврежденного в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени», — написал в своем телеграм-канале в воскресенье, 25 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее он сообщал, что ремонт повреждений Чонгарского моста после удара ВСУ займет не меньше двух-трех недель.

Также В.Сальдо отметил, что в Херсонской области усилили противоракетную защиту объектов гражданской инфраструктуры.

Утром 22 июня сообщалось, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. Автотранспорт был перенаправлен по альтернативным маршрутам через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Такой объездной путь делает дорогу на полуостров длиннее на 200 км.