Медали — за чистое небо

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, морпехи удостоены медалей «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени.

Награды военнослужащим, отличившимся в ходе отражения атак вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом, вручил командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

Церемония награждения прошла в штабе Черноморского флота в Севастополе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.