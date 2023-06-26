Количество стобалльников по ЕГЭ может увеличиться

Число стобалльников и высокобалльников по Единому государственному экзамену увеличится после получения результатов еще по семи предметам, сообщил 26 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

– На сегодня мы получили результаты ЕГЭ по восьми предметам, ожидаем еще по семи, из которых пять — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), а также по биологии и информатике, – отчитался М.Кривонос.

По его словам, в 2023 году наметилось увеличение числа выпускников, получивших высокий результат по истории, русскому языку и география.

Наиболее качественные показатели за последние два года получены по естественнонаучным предметам – химии и физики, что, по мнению М.Кривоноса, является следствием роста количества профильных классов — научных и технических, а также внедрения нового оборудования.

Кроме того, в 2023 году 2224 молодых человека завершили получение среднего профессионального образования (СПО), из них 185 получат диплом с отличием.

Выпускные вечера в средних профессиональных организациях пройдут 29 и 30 июня. Кроме того, 29 июня во Дворце детского и юношеского творчества будет проведена торжественная церемония вручения дипломов СПО с отличием.