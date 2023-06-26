Херсонесский колокол снимут для реставрации

Проект реставрации сигнального Херсонесского колокола прошел историко-культурную экспертизу. Смотровую площадку, лестницу, каменные колонны и перекладину отремонтируют, а сам колокол для реставрации отвезут в специализированную мастерскую.

Туманный колокол отлили в Таганроге из турецких пушек в 1778 году. В 1803 году Александр I подарил колокол Севастополю. После Крымской войны 1853—1856 годов союзные войска Англии и Франции вывезли колокол из Севастополя как трофей. А в 1913 году его обнаружили в соборе Парижской Богоматери. Впрочем, французы решили колокол вернуть в Севастополь, где его подняли на звонницу Херсонесского монастыря.

Позже на некоторое время колокол поместили в музей, а в 1939 году передали на баланс военно-морскому ведомству и до 1960 -го года он подавал кораблям сигналы. Сейчас памятник истории находится в аварийном состоянии. Да и перекладина, на которой он должен держаться, находится в плачевном состоянии — пришлось конструкцию усиливать временным каркасом.

В экспертизе подробно описаны этапы работ. Первым делом, планируется демонтировать и заменить металлическое ограждение смотровой площадки. Колокол временно снимут для «проведения реставрационных работ в специализированной мастерской».

Кстати, выполнить это не так-то просто. На поверхности колокола сохранилась надпись, сделанная при отливке «сей колокол вылит...святого Николая чудотворцы в Таганроге из турецкой артиллерии весом 351 под 1776 года месяца августа». 351 пуд — это 5,6 тонн. Хотя, по некоторым данным, он все-таки весит меньше — около 2,4 тонны.

«Также планируется демонтаж и замена металлической балки между колоннами (опорами); усиление подвесок колокола путём устройства дублирующих подвесок из нержавеющей стали; разборка (временно) каменных пилонов (колонн) с особой осторожностью с предварительной маркировкой и отбраковкой каменных блоков», — говорится в документе.

Каменные колонны эксперты рекомендуют разбирать с особой осторожностью «с предварительной маркировкой и отбраковкой каменных блоков», а к проведению всех работ допускать только компании, которые имеют специальную лицензию.

Лестницу, ведущую к колоколу, тоже отремонтируют. Ее основание выполнят из монолитной железобетонной плиты. Каменные ступени усилят анкерными креплениями из базальтопластикой арматуры.

Смотровая площадка станет доступной для посещения. Ее придется полностью переоборудовать. Сделают ее также их монолитной железобетонной плиты, а покрытие выполнят с уклоном, чтобы дожди не образовали здесь лужи.

В целом, согласно проекту, объект культурного наследия приспособят «к современному использованию». Для этого обустроят архитектурную подсветку фасадов пилонов, колокола, дорожных настилов, лестницы, внутреннее электроосвещение. Установят пожарную и охранную сигнализации и даже проекционное оборудование. Пешеходные дорожки выполнят с учетом «Доступной среды». Склон усилят подпорными стенами, сложенными из пиленных блоков натурального камня.

«В непосредственной близости от участка проведения работ и в зоне подъезда автотранспорта расположены объекты культурного наследия федерального значения «Северная базилика», «Баня V-X вв.», «Комплекс Уваровской базилики», «Баптистерий», «Шестистолпный храм». Границы объектов отдельно не установлены, их физические габариты определяются проведёнными кадастровыми работами при внесении данных в единый реестр недвижимости. Работы по сохранению колокола планируется проводить вне этих границ», — говорится в документе.