Дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых людей

В одном случае 72-летняя местная жительница лишилась своих сбережений после телефонного разговора со злоумышленниками. Утром пенсионерке позвонила мошенница, которая представилась ее племянницей, и сообщила о проблемах со своим банковским счетом. Аферистка передала трубку сообщнику, который, выдавая себя за представителя коммерческого банка, под предлогом сохранения денег с якобы заблокированного счета родственницы, пообещал перечислить потерпевшей ее денежные средства, для чего потребовал сообщить данные банковской карты, а затем и пароль из СМС. Полагая, что помогает племяннице, женщина выполнила требование мошенников. Заполучив конфиденциальные сведения, преступники беспрепятственно похитили у пенсионерки около 70 тысяч рублей.

Жертвой преступления стал и 58-летний мужчина, которому стали поступать звонки от незнакомцев, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и представителей банка. Злоумышленники сообщили потерпевшему, что на его имя пытаются оформить кредит, и якобы для защиты денежных средств необходимо перечислить деньги на «резервный» счет. Опасаясь за свои сбережения, пострадавший проследовал к ближайшему банкомату и перечислил на указанные аферистами реквизиты 300 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По указанным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и розыск преступников.

С целью предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя в очередной раз обращается к гражданам с просьбой придерживаться мер предосторожности. При поступлении вышеописанных звонков необходимо сохранять спокойствие, рассудительность и не выполнять каких-либо требований незнакомцев.

Мошенники зачастую владеют банковской и правоохранительной терминологией, могут располагать о вас и ваших близких некоторыми сведениями (например, обратиться по имени и отчеству, знать адрес проживания и т.п.), а также осуществить звонок со средства связи, которое определится как телефонный номер обслуживающего вас банка.

Помните, что при проявлении должной бдительности и осмотрительности, преступникам не удастся вас обмануть. Если же вы пострадали от преступления, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или по телефону 102.