Автобусы из Геническа в Крым пока не ходят

Крымский перевозчик до 30 июня приостановил автобусное сообщение на маршрутах из Симферополя, Джанкоя и Ялты в Геническ.

Как сообщил корреспондент ТАСС, на парковке генической автостанции в понедельник, 26 июня, находятся только рейсовые автобусы, двигающиеся по маршрутам Херсонской области.

«Сообщение с Крымом приостановлено до 30 июня включительно», — сказала кассир автостанции.

В Минтрансе Херсонской области подтвердили эту информацию, пояснив, что сообщение с Крымом приостановлено на период ликвидации ЧС.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. Автотранспорт был перенаправлен по альтернативным маршрутам через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».