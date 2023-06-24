Что известно о попытке организовать военный мятеж

В материале агентства ТАСС главные события в России 23 и 24 июня.

Уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа возбуждено против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после публикации в его телеграм-канале утверждений, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и призывов к сторонникам выйти против военного руководства страны.

В Минобороны опровергли информацию о нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

Президент страны Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России, личному составу ВС РФ и правоохранителям, назвав ударом в спину происходящие события и отметив, что сейчас решается судьба России и это требует от народа единения всех сил.

Опровержение Минобороны и уголовное дело

Министерство обороны РФ выступило с заявлением, что распространяемая в социальных сетях информация от имени Пригожина о нанесении ВС удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является ложной.

Кроме того, в Минобороны заявили, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе проведения специальной военной операции. Позднее в МО уточнили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, сосредоточивает на бахмутском направлении для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, и потребовали немедленно прекратить противоправные действия. Уголовное дело возбуждено по статье 279 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Обращение Суровикина

К руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» обратился заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин, который призвал их остановиться. По его словам, «противник только и ждет» обострения внутриполитической обстановки в России. Он потребовав от сторонников Пригожина «подчиниться воле и приказу» В.Путина и «решить все проблемы только мирным путем».

Первый канал в ночь на субботу, 24 июня, показал в эфире несколько спецвыпусков новостей, где указывалось, что видео об «ударе» по позиции ЧВК «Вагнер» является постановкой, доказательством чего служит отсутствие других видеоматериалов, а также тот факт, что аудиофайлы в телеграм-канале Пригожина были записаны в одно время и публиковались в отложенном режиме.

Обращение Путина

В пятницу и в ночь на субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК «Вагнер», принимаются все необходимые меры. Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о действиях после данных главой государства поручений.

В субботу утром президент выступил с телеобращением, в котором заявил, что вооруженный мятеж, организованный руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, — это результат «непомерных амбиций», приведших к измене и предательству. Он призвал мятежников прекратить участие в преступных действиях, а остальных — не присоединяться к изменникам. Он подчеркул, что власти жестко отреагируют на происходящее.

Режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. В рамках КТО допускается ряд мер и ограничений, среди которых проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.

В Москве и Подмосковье введен дополнительный контроль на дорогах. Власти Подмосковья просят воздержаться водителей от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыт.

Все массовые мероприятия в столице отменены в связи с введением КТО, при этом передвижение по городу не затруднено. Проведение общегородского выпускного в Парке Горького перенесено на неделю.

Ситуация в Воронеже остается спокойной. Военных в городе нет, движение гражданского и общественного транспорта не прерывается, передает корреспондент ТАСС.

Работа аэропортов и РЖД

Холдинг «Российские железные дороги» принимает все необходимые меры безопасности для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в условиях контртеррористической операции в ряде регионов. Поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж и из этих городов следуют по графику. Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что поезда в направлении Крыма следуют в штатном режиме, остановки в Ростове-на-Дону делаются согласно расписанию.

Аэропорты в Москве, Сочи, Волгограде и Астрахани работают в штатном режиме.

По информации Ассоциация туроператоров России, туристы, забронировавшие отели в Краснодарском крае и Крыму и собравшиеся в отпуск на личных автомобилях, пока не отменяют свои бронирования.

Ситуация в Ростовской области

Как указал президент, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, будут предприняты решительные действия по ее стабилизации. Путин отметил, что в городе «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. По его данным, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.

«Автодор» призвал водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 «Дон». По данным «Росавтодора», северный проезд к Ростову-на-Дону, а также дороги из областного центра к границам с ЛНР и ДНР перекрыты. На трассе образовались многокилометровые пробки. Организован подвоз питьевой воды на 11 участках, сообщили в пресс-центре администрации Ростовской области.

Временные ограничения движения транспорта введены на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону. Железнодорожный транспорт и пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно.

В районе штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону организованы посты, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Также рядом со штабом стоит БТР.

В остальных регионах

Меры безопасности усилены в Липецкой, Нижегородской, Брянской, Кировской, Курской и других областях. Все массовые мероприятия отменены, в частности, в Калужской, Тверской, Калининградской, Тульской областях.

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге во взаимодействии с городскими властями контролируют обстановку в рамках действующего усиления мер безопасности в городе. Здание «ЧВК Вагнер центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении из сотрудников силовых структур, передает корреспондент ТАСС. У входа на территорию центра дежурят сотрудники полиции, а также Росгвардии, обстановка вокруг на данный момент спокойная.

Власти Крыма призвали жителей доверять только официальным данным из-за активизации украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в крупных чатах региона в соцсетях.

В Севастополе нет причин для введения спецрежима

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе нет причин для введения специального режима. Обстановка — спокойная, сообщил он в субботу в своем телеграм-канале.

«Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется», — написал М.Развожаев.

Международная реакция

Власти США внимательно следят за ситуацией в России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации. По его информации, президент Джо Байден был проинформирован о происходящем».

Как считают собеседники телеканала, последние заявления Пригожина — «это больше, чем его обычная риторика».

Евросоюз считает происходящие в России события вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина внутренним делом РФ, заявил в субботу журналистам представитель Еврокомиссии.