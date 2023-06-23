В ДКР прошел Бал медалистов

Во Дворце культуры рыбаков (ДКР) 23 июня прошел Бал медалистов Севастополя. На него были приглашены 228 отличников и 14 выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, а также их родители.

Медалистка Александра Карпова, выпускница гимназии №24, планирует поступать в московский вуз. Документы она решила подать сразу в несколько, но в приоритете — РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Девушка хочет учиться либо на факультете менеджмента либо экономики.

— Конечно, чтобы хорошо сдать ЕГЭ нужна серьезная подготовка. Я занималась с репетиторами — не только севастопольскими, но и из других регионов, это были онлайн-занятия. По обществознанию я получила 92 балла, расстроилась, думала, что получится сдать на сто, — поделилась переживаниям А.Карпова.

Ольга Рутковская, мама медалистки Эльзы Рутковской, в ДКР пришла одна. Ее дочь вошла в число 13 выпускников, которые поехали в Санкт-Петербург на «Алые паруса».

— Мы еще ждем результата по французскому языку, но остальные экзамены Эльза сдала хорошо. За русский язык у нее 95 баллов. Она намерена поступать в самый лучший вуз страны — в московскую Высшую школу экономики. Там огромный конкурс, но шансы у дочери есть, так как у нее будут дополнительные баллы за всероссийскую олимпиаду, она призер, — с гордостью говорит О.Рутковская.

По ее словам, дочь, выпускница билингвальной гимназии №2, всегда была целеустремленной девочкой. Она уже давно определилась с профессией. Мама скромно призналась, что такой характер и интеллект передался Эльзе по наследству. Например, один из ее прадедушек — известный ученый-физик Тадеуш Малиновский.

Первыми для награждения на сцену пригласили стобалльников. Кстати, не все медалисты получили сто баллов на ЕГЭ, а стобалльники — медаль. Их поздравил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин. Каждому вручили ценные подарки, дипломы и специальный знак «100 баллов». Дизайн знака разработали специалисты департамента образования.

Сейчас максимальные результаты на экзаменах — у 14 севастопольских выпускников. А это уже на восемь человек больше, чем в прошлом году. При этом количество стобалльников еще может увеличиться. Например, 11-классники, которые сдавали информатику и французский, до сих пор находятся в ожидании результатов.

Как пояснили в пресс-службе городского департамента образования, если по этим предметам стобалльники все-таки будут, их наградят отдельно, но обязательно в торжественной обстановке.

Выпускник школы №3 Леонид Раков на сто баллов сдал историю. По словам юноши, такой результат — это серьезное увлечение предметом и дополнительная подготовка. При этом школьник успевал активно заниматься спортом.

— Я давно увлекаюсь историей и сдавал по ней экзамен в девятом классе. А уже в 11-м классе я стал заниматься особенно серьезно, обучался в онлайн-школе. Стоимость таких занятий — 3600 рублей в месяц. Других репетиторов у меня не было, но мне очень помогали учителя моей школы, — рассказал молодой человек.

Мероприятие для лучших выпускников получилось по-настоящему торжественным. Для них выступили ансамбль «Черное море» и певица Ольга Панкратова. Сами вчерашние школьники и их родители максимально серьезно отнеслись к выбору нарядов. Некоторым выпускницам платья шили на заказ.

В этом году медалисты есть почти в каждой севастопольской школе. Но традиционно больше всего — в гимназии №1, билингвальной гимназии №2 и в школе №3. Так, первая — выпустила 24 медалиста, школа №3 — 13, а билингвальная гимназия №2 — семь.