Семь посылок — семь уголовных дел

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию. Таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя с комплектующими военного назначения.

Как сообщила пресс-служба Южной оперативной таможни, в посылках отправлялись шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.

При обыске на складе, арендуемом отправителем, было изъято еще порядка 40 единиц военной продукции: противогазы, универсальные укрытия (плащ-палатки), бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.

В отношении злоумышленника возбуждено семь уголовных дел за контрабанду боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Следственные действия продолжаются.