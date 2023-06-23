Новые корабли-вертолетоносцы оснастят безэкипажными катерами

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые сейчас строят на керченском судостроительном заводе «Залив», будут нести на борту безэкипажные катера для противолодочной и противоминной обороны корабля.«Универсальные десантные корабли проекта 23900, кроме группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять безэкипажными катерами, предназначенными для противолодочной и противоминной обороны корабля», — сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Он уточнил, что речь идет о безэкипажных разведывательных автономных катерах типа «Тайфун», оснащенных беспилотниками и сенсорами для обнаружения чужих субмарин. Кроме того, на борту УДК будут базироваться безэкипажные катера «Сканда», предназначенные для поиска и обезвреживания морских мин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что УДК проекта 23900, кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы завода «Залив» приступили к формированию корпусов двух УДК. Они способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до тысячи и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Первые два отечественных корабля такого класса — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ. Их заложили на судостроительном заводе «Залив» 20 июля 2020 года.

Передать «Ивана Рогова» и «Митрофана Москаленко» флоту планируют в 2028 и 2029 годах соответственно.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.