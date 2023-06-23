Новое оборудование для детской урологии позволяет проводить операции более деликатно

В Городскую больницу №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступило новое урологическое оборудование, которое уже используется при проведении операций.

Показать новое оборудование решили и представителям СМИ, пригласив на самую настоящую операцию.

Для допуска в операционную журналистов и операторов сначала полностью экипировали: халаты, бахилы, медицинские шапочки, маски. Для операторов и фотографов – строгий инструктаж, что именно не должно попасть в кадр, поскольку на операционном столе – подросток.

Операцию проводит уролог детского хирургического отделения, и.о.заведующего хирургическим отделением Андрей Муравьев, который сразу пояснил, что проводимая операция диагностическая, а потому долго не продлится.

Так и вышло: минут через двадцать после начала операции хирург уже освободился и был готов прокомментировать преимущества нового оборудования, так называемой цистоскопической стойки.

– Примерно две недели назад мы получили новую цистоскопическую стойку для выполнения ряда урологических вмешательств современного уровня. Стойка позволяет выполнять как отдельные вмешательства, так и улучшить качество уже выполняемых операций, в плане деликатности и уменьшения агрессии на детский организм. – пояснил А.Муравьев.

Речь идет о малоинвазивном оперативном вмешательстве, которое производится без разрезов, но с использованием монитора с высоким уровнем разрешения, а также специфических принадлежностей. Новое оборудование учитывает особенности урологии детского возраста и различные габариты пациентов.

– Нашими пациентами могут быть двухкилограммовые младенцы и подростки 16-17 лет, чья масса тела иногда превышает центнер. Соответственно, оборудование должно быть как миниатюрным, так и сопоставимым и аналогичным тому, что используется во взрослой практике,– рассказал хирург.

По его словам, как раз самые маленькие пациенты до недавнего времени из-за отсутствия необходимого оборудования выпадали из практики севастопольских детских урологов, частенько их приходилось направлять в федеральные медицинские центры. Теперь же этот вопрос не стоит.

– Фактически, полученный нами комплект эндоскопического оборудования – это монитор с камерой, с набором цистоскопов, то есть тоненьких металлических трубочек, внутри которых заключены два оптических канала освещения и рабочий канал, позволяющий выполнять манипуляции под контролем зрения. Минимальный диаметр цистоскопов – примерно 3 миллиметра. Проще говоря, цистоскоп – это металлическая трубочка, в которой есть стеклянная палочка, которая светит, стеклянная палочка-линза, что передает изображение, а также канал в 1,2-1,4 мм, через который вводится миниатюрный хирургический инструмент – игла, коагулятор, щипчики, ножницы... – для выполнения различного рода вмешательства, – объяснил доктор.

По словам А.Муравьева, стойка имеет свойства универсальности, ее можно использовать не только для проведения цистоскопии или урологических операций, но также для общей хирургии и ЛОР.

Еще одно явное преимущество применения – сокращение послеоперационного периода, по сравнению с открытой операцией.

– Когда ребенок не нуждается в дополнительном послеоперационном уходе, мы можем его на пятый- седьмой день спокойно отпустить домой. Все дренирующие трубки спрятаны внутри и, когда придет время их удалить, мы это сделаем также без разрезов, – сказал А.Муравьев, подтвердив востребованность в Севастополе урологических операций

– Мы постепенно наращиваем объемы их выполнения, в том числе по операциям, относящимся к высокотехнологическим. В год делаем от 30 до 40 операций, в том числе на почках, – сказал доктор.

По его словам, в последнее время по ряду патологий, с учетом имеющихся компетенций, в Севастополь приезжают даже пациенты из Крыма, принимают всех. При этом большинство операций проводятся планово, очередей нет.

В завершении беседы А.Муравьев вернулся к вопросу о только что проведенном оперативном вмешательстве. Как выяснилось, оно позволило исключить у пациента один из предполагаемых диагнозов и уже в понедельник продолжить диагностику и лечение.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, стоимость нового эндоскопического оборудования – 33,2 млн рублей.

Оно закуплено в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».