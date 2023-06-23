В творческом патриотическом конкурсе «Это наши герои» приняло участие 135 севастопольских ребят, 29 из них стали победителями.

В Центральной городской детской библиотеке им.А.Гайдара 22 июня состоялось награждение победителей второго конкурса творческих работ «Это наши герои», который проходил в рамках гражданско-патриотического проекта «Маленькие герои большой страны».

На конкурс были представлены рисунки, фотографии и видео юных читателей детских библиотек и юнг Севастопольской детской морской флотилии в возрасте 6-12 лет.

Казалось бы, война и дети — понятия несовместимые, но, наряду со взрослыми, и юное поколение приближало Победу, сражаясь на поле боя и работая в тылу.

Об участии в проекте «Севастопольской газете» рассказали победители конкурса.

— Я записывал и озвучивал видео о нескольких севастопольских детях-героях, один из них — Валерий Волков. Когда больше узнал об его подвиге, то почувствовал гордость. Нам тоже надо быть героями, не бояться трудностей и опасностей и помогать друг другу, — уверен 12-летний Алексей Демин, ученик школы №45.

— Вместе с семьей и учителями я нарисовала рисунок про самого маленького героя Великой Отечественной войны. Это был настоящий мальчик, его звали Сережа Алешков. Про него даже сняли фильм «Солдатик». Он был сыном полка и участвовал в обороне Сталинграда, — рассказала о своей работе Милана Чекмарева, 7 лет.

По словам заместителя директора «ЦБС для детей» Марина Буцких, патриотический проект направлен на воспитание юного поколения на подвигах детей-героев разных исторических периодов и вовлечение молодежи в творческую и исследовательскую деятельность.

Победители получили дипломы, настольные игры и кружки с логотипом проекта.

Проект «Это наши герои» проводится по четырем историческим периодам: дети-герои нашего времени; пионеры-герои, дети-герои Крымской войны и Древней Руси. Лучшие работы будут использованы для создания настольной игры-викторины «Время настоящих героев».

Проект подготовлен Централизованной библиотечной системой для детей, РОО «Севастопольский городской Совет Женщин» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.