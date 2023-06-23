Море уже прогрелось

Черное море прогрелось до +24 градусов в Геленджике. В Алуште, Анапе, Сочи и Ялте оно на один градус прохладнее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи — 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса», — цитирует синоптика ТАСС.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, вода до +24 градусов прогрелась и в Керченском проливе. В Севастополе — до +23.

В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается сухая жаркая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...19°, на побережье до 22°. Днем в субботу и в воскресенье — 28...33°, в горах 20...25°.