Купили килограмм цезия-137 для провокаций

Федеральной службой безопасности РФ при силовой поддержке МВД задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы при незаконном приобретении радиоактивного вещества.

Действия группы координировал гражданин Украины. Цезий-137 нужен был «для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО».

Согласно полученным в ходе разработки данным, преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, пыталась приобрести за 3,5 млн долларов США в обход законодательных запретов и ограничений килограмм изотопа «цезий-137». Цель — контрабанда радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное обращение с радиоактивными веществами» и «приготовление к контрабанде радиоактивных веществ».

Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания, сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.