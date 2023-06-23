ФК «Севастополь» 16 июля играет первую игру в российском чемпионате

Крымские футбольные клубы «Севастополь» и «Рубин» из Ялты сыграют в группе 1 дивизиона Б в Леон — Второй лиге сезона-2023/24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Группа 1 разделена на две подгруппы. «Севастополь» и «Рубин» выступают в подгруппе 1, их соперниками станут «СКА-Ростов», майкопская «Дружба», новокубанский «Биолог», ставропольское «Динамо» и «Кубань-Холдинг» из Краснодарского края.

В первом туре нового сезона, который состоится 16 июля, «Севастополь» на своем поле сыграет против «СКА-Ростова.

Севастопольский футбольный клуб получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги 1 июня 2923 года.

Решение Футбольной национальной лиги (ФНЛ) разделить группу 1 дивизиона Б Леон — Второй лиги на подгруппы по территориальному принципу является положительным. Такое мнение высказал генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый.

«Был опрос руководителей футбольный клубов, я думаю, что правильное решение разделить по территориальному принципу, — сказал В.Чалый. — Логистика, команды будут не так далеко ездить. Мы играем для наших болельщиков, город давно соскучился по настоящим профессиональным играм. Тем более первая игра со «СКА-Ростовом», думаю, что стадион будет наполнен нашими болельщиками».

«Мы все критерии, которые нужны были для прохождения аттестации, прошли, поэтому вопросов никаких нет. Сейчас не могу оценивать готовность команды, потому что идет процесс формирование команды. Когда мы заявимся, мы будем смотреть, как проведем подготовительный этап, какие футболисты будут в наличии. Мы в этой лиге никогда не играли, посмотрим. Будем идти от игры к игре», — добавил руководитель севастопольского клуба.

О реформе соревнований

10 мая пресс-служба ФНЛ сообщила о проведенной реформе Второй лиги. С нового сезона она будет разделена на дивизионы А и Б. В дивизионе А будут выступать 20 клубов, они поделены на группы — «Золото» и «Серебро». Соревнования проводят в два этапа по системе «осень — весна», первый пройдет с июля по ноябрь, второй — с марта по май/июнь. По итогам первого этапа к шести лучшим командам группы «Золото» добавятся клубы, занявшие первые четыре места в группе «Серебро», и эта десятка на втором этапе разыграет две прямые путевки в Мелбет — Первую лигу, а обладатель итогового третьего места сыграет в стыковых матчах за третью путевку с командой, которая заняла первое место по итогам первого этапа группы «Золото».

В сезоне-2023/24 дивизиона А участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах Второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022/23. В Золотую группу войдут вылетевшие из Первой лиги в прошедшем сезоне московский «Велес», «Уфа», ульяновская «Волга» и «Краснодар-2», а также омский «Иртыш», брянское «Динамо», «Муром», «Чайка» из Песчанокопского, волгоградский «Ротор» и костромской «Спартак». В Серебряной группе выступят пермский «Амкар», московские «Чертаново» и «Родина-2», «Челябинск», ивановский «Текстильщик», белгородский «Салют», «Новосибирск», курский «Авангард» и липецкий «Металлург».

Соревнования дивизиона Б пройдут по системе «весна — осень» с марта по ноябрь. Осенью пройдет переходный турнир, в котором команды дивизиона Б Второй лиги поспорят за выход в дивизион А, повышение получат четыре клуба. Основная часть сезона в дивизионе Б начнется весной 2024 года, соревнования переходят на систему «весна — осень».