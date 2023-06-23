Есть еще четыре ЕГЭ с максимальным результатом

По результатам единого госэкзамена четыре выпускницы получили высшую оценку — 100 баллов: Елизавета Ефанкова (школа №43), Ищук Карина (лицей СевГУ), Милана Малько (гимназия №10) Лариса Щербакова (гимназия №1).

«На сегодняшний день в Севастополе уже 14 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ: три по литературе, три — по истории, три — по русскому языку, четыре по обществознанию и один — по географии», — подсчитал у себя в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

По математике, физике и химии таких блестящих результатов в этом году севастопольцы не показали.