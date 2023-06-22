Землетрясение произошло в Черном море в 59 км от Севастополя

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в море у берегов Крыма утром 22 июня. Угрозы цунами нет.

Эпицентр располагается в 59 км от Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в 5.42 мск в море южнее Севастополя на глубине 10 км.

Крым является сейсмоопасным регионом, расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. За последние 100 лет в Крыму бывали серьезные толчки магнитудой 5-7. Самое сильное землетрясение на полуострове было зафиксировано в сентябре 1927 года в районе Ялты, по некоторым источникам, магнитуда достигала 9 баллов. Тогда было разрушено более 70% построек города.