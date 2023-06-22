Зажгли «Свечи памяти» и запустили кораблики

Этой ночью севастопольцы выложили из 10 тысяч свечей слово «Помним!» у Мемориала героической обороны Севастополя. А на Графской пристани на воду спустили бумажные кораблики.

«Севастопольцы традиционно присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». У Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. молодежь, горожане и активисты движения «Волонтеры Победы» выложили из 10 000 свечей слово «Помним!» и барельеф, изображающий отражающего атаку воина», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.

После зажжения свечей на Графской пристани прошла акция «Кораблики мечты»: на воду спускали бумажные кораблики с желаниями, в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году.

Акция «Свеча памяти» также состоялась у Мемориала первым жертвам войны на улице Нефедова. От Заксобрания Севастополя в ней принял участие председатель Владимир Немцев.

«Временем начала Великой Отечественной войны считается 4 утра 22 июня 1941 года, но Севастополь принял первый удар врага раньше, в 3 часа 13 минут. Немцы сбросили на внешнем рейде неконтактные магнитные мины, а два фугаса упали на мирные дома в районе Артиллерийской бухты в 3.48 и 3.52. Три двухэтажных дома на улице Подгорной (в настоящее время Нефёдова) были полностью разрушены, на месте погибли 18 человек, более двухсот были ранены», – напомнил В.Немцев.