Завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира

«С 16 по 18 июня в столице Казахстана прошёл VII Чемпионат мира по рукопашному бою, где приняли участие более 300 бойцов из 32 стран. Дарья Крапивина заняла третье место в весовой категории до 53 кг», – сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Севастополя.

По словам Д.Крапивиной, ее тренер Алексей Заднипровский – «человек, который ее мотивирует и подталкивает на подвиги» и именно благодаря ему она «стала победителем». В прошлом году спортсменка была награждена золотой медалью на Чемпионате России по рукопашному бою.

Всего сборная России на Чемпионате мира получила семь золотых, семь серебряных, 15 бронзовых медалей и заняла второе место в командном зачёте.

