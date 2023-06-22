ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал В.Сальдо.

По его словам, киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится: «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени».

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале отметил, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена.

«Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска: два в районе Армянска и один в райoне Джанкоя. Сбой в работе одного из них не мoжет кардинально нарушить транспортную логистику сухoпутного транспортного коридора. Пока идет oбследование конструкций Чонгарского моста, прoсим выбирать для поездок в Запорoжскую и Херсонскую области маршрут через гoрод Армянск», —написал О.Крючков.

По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет.