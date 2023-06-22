Временно переориентировали транспортные потоки
В Минтрансе Крыма сообщили, что что в связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп.
Сообщается, что данные пункты пропуска работают в штатном режиме.
Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.
Маршруты движение из города Джанкоя: Джанкой— Воинка — Красноперекопск — Армянск— ПП Армянск и Джанкой — Воинка — Красноперекопск — Армянск — ПП Перекоп.