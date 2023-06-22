В Южной бухте опять затонул плавучий док

В Севастопольской Южной бухте ушел под воду плавучий док ПД-19 вместе с лоцманским катером «Инженер Попович», поставленным в док на ремонт. Происшествие случилось в ночь на 21 июня.

Сообщается, что док принадлежал судоремонтному предприятию «Персей», а катер – федеральному предприятию «Росморпорт».

Пока причина затопления не сообщается, известно лишь, что ПД-19 немецкого производства, является трофеем Великой Отечественной войны. Так что можно предположить, причина затопления – ветхость самого судна.

Известно, что ПД-19 был построен в Варне в 1941 году для Германии. В состав Черноморского флота СССР он вошел в 1944 году.

До 2016 года док выполнял задачи в составе Черноморского флота РФ, после чего был передан предприятию «Персей».

Место затопления в настоящее время огорожено на поверхности бухты заграждением против разлива нефтепродуктов «Анаконда».

В причинах случившегося будут разбираться эксперты. Между тем, работники Росморпорта предполагают, что на доке по причине изношенности постоянно протекали балластные цистерны. Наступил момент, когда насосная система не справилась с откачкой воды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря 2019 года в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 «Святой Георгий».