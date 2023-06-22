Ударили по Чонгарскому мосту

После удара ВСУ по Крымскому мосту изменилась схема движения автотранспорта из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области.

Теперь для сообщения Крыма с новыми регионами РФ после подрыва Чонгарского моста доступны альтернативные сухопутные маршруты — транспорт направляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Сейчас временно перенаправляется транспорт на пропускные пункты Армянск и Перекоп. Службы изучают степень повреждения [моста], будут дальше приниматься решения по поводу дальнейшего восстановления», — сказал Н.Лукашенко.

Как уточнил глава Минтранса республики, в Армянск перенаправлены рейсовые автобусы, которые ранее проходили через пункт пропуска в Джанкое. Большегрузный транспорт отправлен через пункт пропуска в Перекопе — с 09:00 по новой схеме выехали порядка 100 большегрузов.

Он добавил, что проблем с логистикой в Крыму нет.

Более того, в Минтрансе Республики Крым сообщили, что в 9.00 22 июня не менее ста большегрузных машин отправились из пос.Столбовое Джанкойского района по новой схеме движения через пункт пропуска "Перекоп".

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предполагая, что ВСУ будут наносить ракетные удары по Крыму, обещал предпринять ответные удары.