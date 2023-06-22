Скейт-парк в Артбухте как-то залатали

В заявленном к реконструкции скейт-парке заделали дыры и разрешили детям кататься. По крайней мере, они сами об этом уверенно заявляют.

Рассказывают, что самых проблемных дырок уже нет, и кататься стало вполне безопасно.

–Здесь есть дяденька, он здесь дырки заделывает, он нам разрешает кататься, – рассказал один из мальчиков, – рассказал один из ребят.

Правда, добавил, что за последнее время появились новые дыры:

— Там еще в «подкате» остались пара дырок и еще здесь, в «трансфере».

— И еще «волну» убрали, — поддержали его друзья.

Все они почему-то уверены, что на этом ремонт закончен и не верят в то, что он продлится до сентября — разрешили ведь.

Ранее на обращение «Севастопольской газеты» к главному тренеру сборной Севастополя по велосипедному спорту Вячеславу Цыбезову, был получен ответ, что скейт-парк находится в аварийном состоянии, с убедительной просьбой до проведения восстановительных работ временно воздержаться от его использования.