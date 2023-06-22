Приглашают на джазовый фестиваль в античной усадьбе

Традиционный джазовый концерт пройдет в городе в четвертый раз.

Душевный музыкальный вечер в античных пейзажах на усадьбе Херсонесской хоры №25 состоится 1 июля в 18:00.

В концерте примут участие известные севастопольские и ялтинские джаз-группы. Кроме этого на территории усадьбы будут работать детская зона и художественный пленэр.

«За несколько лет упорной работы античная усадьба №25 из малоприметных камней посреди мусора превратилась в уютный античный сквер. Усадьба №25 получила новую жизнь, сохранность таких античных объектов (4 век до н.э.) в зоне жилой застройки – абсолютно уникальная история для России и Европы. Джаз фестиваль – это попытка смоделировать новую жизнь заброшенной античной усадьбы», – сообщили в пресс-службе организатора фестиваля – общественной организации «Севпарки».

Античная усадьба №25 расположена между проспектом Столетовским и улицей Тараса Шевченко, напротив храма. Вход на территорию усадьбы свободный.

Мероприятие проводится РОО "Севпарки" при поддержке Фонда президентских грантов.