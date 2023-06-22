Подземные толчки и землетрясения еще будут

Землетрясение, которое произошло в Севастополе в ночь с 21 по 22 июня, не последнее. Так считает доцент кафедры географии океанов филиала МГУ им.М.В.Ломоносова в Севастополе Виталий Лысенко. Это землетрясение он назвал предупреждением.

По его мнению, которое он озвучил «Севастопольской газете», произошедшее является естественным продолжением событий, которые в случились в Турции в феврале 2023 года и продолжились в других местах.

– Природа погладила немножко, к счастью, сейчас обошлось без жертв и разрушений. Но это не последнее землетрясение, надо ждать чего-то большего, – сказала ученый.

В.Лысенко рассказал, что до этого была целая серия мелких землетрясений, которые регистрировались, в том числе сейсмологической станцией, расположенной в районе Черноречья.

Он также посетовал на выраженную тенденцию к уменьшению городской сейсмической службы. По его словам станции уменьшают финансирование, что уже привело к сокращению сейсмологов.

Но именно теперь, по его мнению, необходимо возродить сейсмическую службу и направить средства на ее развитие.