Пляж «Хрустальный» никак не благоустроят

Несмотря на заверения, что пляж «Хрустальный» к 15 июня успеют подготовить к купальному сезону, чуда не произошло.

Спустя неделю, пляж по-прежнему явно не готов к полноценному приему отдыхающих. К такому, чтобы соответствовало статусу центрального городского пляжа, да и просто пляжа в современном понимании.

Но лета никто не отменял, и потому даже в будний день отдыхающих тут немало.

Подростки сразу на повороте к пляжной зоне прямо с парапетов с балясинами прыгают в воду. Опасно? Со стороны кажется, что очень, но кто же их остановит?!

Вдоль узкой пляжной полосы с плиточным покрытием расстелены полотенца, кое-где стоят арендованные лежаки. Их по 200 рублей выдают студенты в новеньких белых футболках с логотипом.

Большая часть отдыхающих — строители-гастарбайтеры, о чем можно догадаться по языку их общения, а еще по рабочей одежде, сложенной на плитке.

Еще одна категория купающихся — школьники на каникулах, соревнующиеся друг с другом в прыжках «рыбкой» или «бомбочкой».

На самом пляже продолжаются строительные работы: детскую площадку огораживают бетонным приямком, говорят, что завтра уже закончат.

Пресловутые лаунж-зоны, как и предполагалось, выделены, но обещанной галькой не засыпаны. Кое-где вместо гальки поставили скамейки — чего месту-то пропадать.

Засыпана галькой только та зона, что ниже бассейна, да и то частично. На гальке расположилась компания мальчишек, которые на вопрос, нравится ли, хором ответили, что на гальке хорошо, поскольку сидеть не жарко.

Правда, узнав, что удобством интересуется журналист, решили поделиться своим мнением более развернуто — дескать все было бы хорошо, если бы к гальке навес нормальный прилагался, не ржавый и дырявый, а красивый и защищающий от солнечных лучей.

— И это... если вы и вправду журналист, скажите им, чтобы туалеты открыли. Но только не так, как было в прошлом году, когда вовнутрь было противно войти, — уже прокричал вслед парень, назвавшийся Ваней.

Возвращаясь обратно, поинтересовалась мнением об обновленном пляже у компании его завсегдатаев.

— А что тут обновили? Разве что, плитку уложили. А так грязно, не убрано, не ухожено. Повсюду штыри торчат, куски арматуры — того и глядишь, споткнешься о них. Никаких следов обновления не видно! — не стала особо церемониться с ответом компания отдыхающих.