Напился и зачем-то залез в храм

Наряд Росгвардии задержал злоумышленника, который проник ночью на территорию одного из севастопольских храмов.

Патрульный экипаж Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю, получив в 4 часа ночи информацию об инциденте на охраняемом объекте, в считанные минуты пресек нарушение общественного порядка.

На участке, примыкающем к культовому сооружению в Гагаринском районе города, росгвардейцы обнаружили полураздетого юношу, который разбрасывал камни, выкрикивая нецензурные ругательства. В окне, расположенном у входа в храм, было разбито стекло.

Стражи правопорядка задержали нетрезвого хулигана, у которого в руке был багор, предположительно, похищенный им с пожарного щита, размещенного на фасаде здания. Нарушитель не смог внятно пояснить причины своего буйного поведения. Установив его личные данные, патрульные выяснили, что ранее этот молодой человек уже не раз попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции.