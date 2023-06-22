На водно-гребной базе появились новые байдарки и каноэ

Минпромторг России закупил для водно-гребной базы в Инкермане 16 детских мини-байдарок и каноэ, рассказали в Управлении по делам молодежи и спорта Севастополя.

Оборудование приобретено в рамках взаимодействия городского правительства с Министерством промышленности и торговли РФ. Байдарки и каноэ уже поставлены на баланс спортивной школы олимпийского резерва №8 в Инкермане, говорится в сообщении.



Реконструкция водно-гребной базы в Инкермане была проведена в 2021 году. Старые помещения были полностью демонтированы, а на их месте появились новые сооружения блочно-модульного типа. В них разместили тренажёрный зал, раздевалки и технические помещения. Также отремонтирована причальная стенка и слип для катеров.