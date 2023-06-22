Городской бюджет увеличился на 13 миллиардов рублей

Дополнительные деньги направят в резервный фонд, на поддержку мобилизованных, участников СВО, обеспечение школьников учебниками и спасение от банкротства Севастопольского винзавода.

Очередное заседание комиссии по бюджету Законодательного собрания состоялось 21 июня. Основным вопросом повестки стал проект закона города Севастополя о внесении изменений в бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Об увеличении доходной части городского бюджета на 13 миллиардов рублей сообщил директор департамента финансов Алексей Плотников. В связи с этим депутатами было принято решение о выделении дополнительных средств на ряд направлений.

В два раза, а именно, на 160 миллионов рублей будет увеличен резервный фонд правительства города.

На обеспечение школьников современными учебниками выделено 200 миллионов рублей. Около 100 миллионов получит департамент капитального строительства на завершение строительства жилья для нуждающихся в переселении из аварийных зданий и для детей-сирот.

На спасение Севастопольского винодельческого завода от банкротства направят 200 миллионов рублей.

Также часть средств пойдет на поддержку мобилизованных и участников СВО.

Члены бюджетной комиссии поддержали законопроект и рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании.

Кроме того, парламентарии высказались за внесение изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

По словам председателя комитета по бюджету Вячеслава Аксенова, уже сейчас ТФОМС дополнительно выделено 300 миллионов рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.