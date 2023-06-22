Двухкратная победительница олимпиады по стандартизации – стобалльница по обществознанию

Выпускница лицея-предуниверсария Севастопольского государственного университета Карина Ищук стала еще одной стобалльницей в Севастополе по ЕГЭ.

Этот успех девушки – знаковый еще и потому, что выпуск лицея 2023 года – первый в истории лицея-предуниверсария. В лицее впервые выпускаются два класса – технологический и гуманитарный.

Девушка не впервые продемонстрировала блестящий результат, в 2022 году К.Ищук стала победительницей в национальном отборочном этапе Международной олимпиады школьников по стандартизации Карина Ищук и представила страну в Южной Корее.

В 2023 году девушка во второй раз вошла в сборную команды России на Международной молодежной олимпиаде по стандартам в Корее. Но на этот раз севастопольская школьница завоевала право быть не просто членом команды, а ее капитаном.

Российская Федерация в 2023 году примет участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов во второй раз. Сама же олимпиада проводится с 2006 года, при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).

К слову, Карина мечтает поступить на специальность "Юриспруденция" и стать юристом.

Столь высокий результат, а также высокие баллы по ЕГЭ, полученные девушкой по русскому языку и математике, вероятно, позволят ей воплотить свою мечту с легкостью