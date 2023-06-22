Дельфинарий на набережной Корнилова демонтируют

Хорошо известный в городе дельфинарий на набережной Корнилова разбирают и вывозят в неизвестном направлении.

Ко входу в дельфинарий 22 июня подогнали грузовую машину, и двое загорелых рабочих загружают туда металлоконструкции, бывшие частью того, что много лет называлось сначала океанариумом, а затем дельфинарием.

Радости на лицах рабочих явно не читается, а на вопрос, куда все вывозят, они только пожали плечами со словами: «А оно вам надо?!» Правда, потом все-таки проронили, что сами не знают, куда, но здесь дельфинария больше не будет.

В соседнем сувенирном магазинчике, как оказалось, тоже знают немногое. С одной стороны, удивления нет — животных-то, говорят, вывезли уже давно. А то, что сейчас вывозят все оборудование и разбирают помещения, бытовки и трибуны, логически проистекает из всего предыдущего. На вопрос, что будет вместо дельфинария, женщина усмехнулась:

— Это вы у руководства города спросите. Яхты, наверное!

Суд признал незаконной деятельность дельфинария в Артбухте еще летом 2021 года. Основание — отсутствие разрешения на использование акватории и набережной.

Впрочем, изначально проблемы у дельфинария начались в далеком 2012 году, когда городские власти задумали ликвидировать рынок сувениров на территории бывшей водной станции на набережной Корнилова в Артбухте. Это поставило и дельфинарий, находившийся там на правах субаренды, вне закона.

После предпринималось несколько неудачных попыток его рейдерского захвата одесскими предпринимателями. В 2017 году дельфинарий с очередным скандалом перешел к ижевским владельцам.

Позже прежние хозяева отсудили и вывезли своих животных в другой дельфинарий. Но и там скандалы не утихали.