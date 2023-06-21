Жителей Севастополя стало больше

Предварительная численность населения Севастополя на 1 января 2023 года составила 558 273 человека, а это на 36 216 человек больше, чем годом ранее. При этом, уровень общей смертности в Севастополе ниже среднероссийского, говорится в отчете городского правительства за 2022 год.

В прошлом году родилось 3 988 детей (на 246 меньше, чем в 2021 году). От всех причин умерло 6 тысяч 205 человек, что на 1419 смертей меньше, чем в 2021 году.

На первом месте среди причин смертности остаются болезни системы кровообращения (БСК). Доля таких случаев занимает 45%. В основном, от БСК умирали пожилые люди. На втором месте — новообразования (16,89%), на третьем месте — Covid-19 (722 человека, 11,64%). Годом ранее от коронавирусной инфекции умерло 1747 человек.

Из-за смерти от внешних причин погибли 489 человек — на 63 человека больше, чем в 2021 году.

«При анализе структуры смертей от внешних причин имеет рост количества смертей (+82 человека) вследствие повреждений с неопределенными намерениями, от которых погибли 434 человека», – говорится в отчете.

В прошлом году в Севастополе не было самоубийств. А вот от ВИЧ-инфекции умер 81 человек (в 2021 году — 123 человека).

Всего 89,6% от всех умерших — это пациенты старше 60 лет, имевшие два и более сопутствующих заболевания.