За чертой бедности живет 9 процентов севастопольцев

Это значит, что их доход в месяц не превышает 13,5 тысячи рублей.

Численность населения Севастополя в 2023 году по данным Росстата составляет 558 273 человек, т.е. за чертой бедности проживает 50 244 севастопольца.

РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по доходам населения. За основу аналитики взяли данные Росстата на конец 2022 года.

Согласно рейтинга, Севастополь оказался на 40 месте: медианная зарплата в регионе в 1,56 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимых для выживания. При этом за чертой бедности в городе проживает 9% населения. Нужно отметить, что это не худший показатель по Южному федеральному округу, так в Краснодарском крае, который занял 14 строку, этот показатель составляет 1,84 и также, как в Севастополе, там проживает 9% за чертой бедности, в Ростовской области – 1,61 и 10,5% за чертой бедности, в Республике Крым — 1,28 и 14,5% соответственно.

В целом в России лучше всего в финансовом плане живется людям в Ямало-Ненецком автономном округе (всего 4,5% бедных). В Москве живет 5% населения за чертой бедности, а хуже всего жителям Ингушетии, там показатель достиг 30%.

Средний показатель по стране по итогам 2022 года составляет 9,8% или 14,3 млн человек, против 11% и 16 млн человек в 2021 году. При этом локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году – 29%. Таким образом, за последние чуть более 20 лет ситуация с бедностью улучшилась в несколько раз.