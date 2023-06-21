В медучреждениях вырос дефицит врачей и медсестер

В Севастополе не хватает врачей и медсестер — за год их стало даже меньше. Отток медиков связан с прекращением выплат за COVID-19, а также с оптимизацией медучреждений, говорится в отчете городского правительства за 2022 год.

Укомплектованность врачебными кадрами в больницах и поликлиниках составляет 76,12% и средним медицинским персоналом — 78,31%. Всего в Севастополе в бюджетных учреждениях по состоянию на 1 января 2023 года работает 1715 врачей (годом ранее их было 1723), среднего медицинского персонала — 3245 (в 2021 году — 3373) и младшего медперсонала — 1265 (было 1464).

Чиновники такое негативное явление объясняют как прекращением ковидных выплат, так и «оптимизацией и привидением в соответствии с нормативами штатных расписаний медицинских организаций, подведомственных департаменту».

С кадровым дефицитом пытаются бороться. Так, врачам, которые приехали из других регионов и устроились на особо востребованные специальности, выплачивают по одному миллиону рублей, а фельдшерам — по 500 тысяч рублей. Всего в городском бюджете в 2022 году на эти цели были предусмотрено 19 млн рублей. Привлечь удалось 23 специалиста — 15 врачей и восемь фельдшеров.

Врачам первичного звена, не имеющим собственного жилья, ежемесячно выплачивается компенсация в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, молодежи до 35 лет к заработной плате доплачивают от трех до пяти тысяч рублей.