Приглашают прийти в музей с другом

Проведение акции – еще один способ увлечь молодых людей историей родного города.

Смысл акции состоит в том, что с 26 июня по 2 июля студенты вузов при покупке билета на любую музейную экскурсию по Пушкинской карте, получают второй билет в подарок.

Билет дает возможность посетить Малахов курган, Сапун-гору, Дом-музей севастопольского подполья, Владимирский собор-усыпальницу адмиралов.

Каждая из экскурсий – яркий рассказ об истории города. Всего по «культурной карте» студентам доступны более десяти экскурсий. Теперь их можно будет посетить не в одиночку, а в компании друга или друзей.