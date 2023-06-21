Приглашают прийти в музей с другом
Акцию «Собирай друзей – приводи в музей!» Музей обороны Севастополя запускает к Дню Молодежи 25 июня.
Проведение акции – еще один способ увлечь молодых людей историей родного города.
Смысл акции состоит в том, что с 26 июня по 2 июля студенты вузов при покупке билета на любую музейную экскурсию по Пушкинской карте, получают второй билет в подарок.
Билет дает возможность посетить Малахов курган, Сапун-гору, Дом-музей севастопольского подполья, Владимирский собор-усыпальницу адмиралов.
Каждая из экскурсий – яркий рассказ об истории города. Всего по «культурной карте» студентам доступны более десяти экскурсий. Теперь их можно будет посетить не в одиночку, а в компании друга или друзей.