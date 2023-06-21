Под Феодосией повреждено железнодорожное полотно

На восстановление движения понадобится около двух часов.

Железнодорожные пути повреждены в районе Феодосии, пострадавших нет, сообщил утром в среду, 21 июня, глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении.

Две утренние электрички отменены. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлять автобусами.