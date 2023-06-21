Площадку для инвалидов на пляже «Омега» приводить в порядок не хотят

Маломобильные жители города жалуются на неудобства пользования пляжем «Омега». С такой проблемой, в частности, обратилась к и.о.заместителя губернатора Евгению Горлову жительница Севастополя Наташа Б., инвалид 1 группы.

Женщина просит восстановить зону для купания инвалидов, которая находится в самом конце пляжа, но теперь стала недоступна для маломобильных групп населения.

«Хотим обратить особое внимание на площадку для инвалидов, расположенную в конце пляжа «Омега». Мало того, что на Яндекс-картах уже установлен шлагбаум, так еще и к морю не подъехать. Мне и моим товарищам по несчастью, а также пенсионерам, практически невозможно подъехать к морю на коляске. Раньше там было специально оборудовано место для инвалидов с кабинами для переодевания. Сейчас просто жуть: старики падают, спускаясь в море, переодеваются при всех, держа в руках полотенце. А про инвалидов я вообще молчу. Сидишь просто там, куда смог тебя довезти по песку (т.к. дороги нет) сопровождающий», — пытается обрисовать ситуацию Наташа Б.

Она также сообщает, что ей известно об оборудованном в центре пляжа пандусе, который она называет формальным. По ее мнению и опыту, для инвалидов он совершенно неудобен.

Да, к пандусу уложена узкая дорожка из дощечек для купающихся, но вопрос о том, каким образом подобраться туда колясочнику, остается открытым — подъехать к пандусу, как убедилась «Севастопольская газета», весьма проблематично.

Но даже это еще не всё: добравшись до пандуса, люди с ограниченными возможностями оказываются опять-таки в затруднительном положении.

— Вопрос... и как в море инвалид должен спуститься? Обратите внимание... инвалид упирается головой в пирс... о какой реабилитации идет речь?.. — задает вопрос устроителям пандуса автор обращения.

После этого она в очередной раз просит восстановить зону для инвалидов в конце пляжа «Омега» и поддержать интересы инвалидов на Координационном совете при правительстве Севастополя.

Надо отдать должное, и.о.заместителя губернатора незамедлительно дал ответ на обращение инвалида, подтвердив, что в конце пляжа инвалидного пляжа нет.

Оказывается, еще в 2020 году вместе с экспертами Всероссийского общества инвалидов чиновники определили место для пандуса справа от второго пирса, после чего согласно пожеланиям экспертов, оборудовали так называемую зону МГН (маломобильных групп населения) именно в этом месте. При этом и те, и другие сочли, что таким образом создали все условия для беспрепятственного подъезда к пляжной зоне и купания инвалидов. Осталось разве что убедить в этом самих инвалидов.