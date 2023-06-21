Открылась итоговая выставка студенческого пленэра «Севастополь -240»

Художественные работы студентов кафедры «Архитектура и дизайн» СевГУ, созданные на пленэре, выставлены в Центральной библиотеке имени Льва Толстого.

На выставке представлены 50 графических и акварельных работ, посвященных 240-летию основания Севастополя. Произведения выполнены с натуры во время обязательной летней практики под руководством доцента кафедры «Архитектуры и дизайна» Института развития города СевГУ, художницы, дизайнера-декоратора Валентины Теплинской.

На эскизах и этюдах будущие архитекторы и дизайнеры запечатлели самые яркие достопримечательные места и символы легендарного города, его неповторимую архитектуру, парадные центральные улицы и уютные колоритные дворы. В своих работах художники экспериментировали, использовали различные техники и выразительные средства: акварель, карандаши, тушь, мел, ручки. Лучшие работы студентов были выпущены в виде серии открыток.

Каждый зритель, посетивший выставку, найдет в творческих работах свой Севастополь, насладится эстетикой древнего Херсонеса, Балаклавы, Инкермана, монументальными комплексами и архитектурными деталями, проникнется духом и настроением приморского города.

Выставка открыта до 13 июля. Экспозиция размещена в помещении виртуального филиала «Русского музея» в зале абонемента Центральной библиотеки имени Л.Толстого. Вход свободный.