Нелегальных мигрантов обнаружили в хостеле

Во время рейда «Нелегал» сотрудники полиции проверили четырехэтажный хостел, который оказался заселен мигрантами-строителями из Средней Азии. После проверки документов выяснилось, что шесть человек находятся в Севастополе незаконно.

«На момент появления правоохранителей в четырёхэтажной мини-гостинице эконом-класса находились иностранцы, преимущественно граждане Средней Азии, которые прибыли в Российскую Федерацию и работали на строительных объектах в Севастополе на законных основаниях», – сообщили в УМВД России по Севастополю.

Появление сотрудников полиции в сопровождении бойцов спецвзвода «Корсунь» для строителей из Азии стало неожиданным. Для проверки документов им пришлось выстраиваться в огромную очередь. Все документы сверялись по информационным учетным базам. В результате было выявлено шесть нелегалов, которые нарушили режим пребывания в РФ. На них были составлены административные протоколы.

«В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе.