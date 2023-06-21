На производство дрейфующих буев и мусорных пакетов выделили два миллиона рублей

Научно-производственное предприятие «Марлин-Юг» и компания БНК ПАК стали победители конкурса на получение субсидий на модернизацию производства.

На двоих от правительства Севастополя они получат более двух миллионов рублей поддержки, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в соцсетях.

ООО «Марлин-Юг» получит 970 тысяч рублей на модернизацию сектора исследований, разработки и производства автономных дрейфующих платформ (буев) для сбора гидрологических данных на основе высокоточного измерителя скорости звука.

Научно-производственное предприятие «Марлин-Юг» основано в 1990 году. Приоритетной областью деятельности компании является разработка уникального научно-технического оборудования, предназначенного для экологического и научного мониторинга морской среды. Фирма разрабатывает и производит автономные морские измерительные платформы с различными типами связи, в том числе спутниковой.

Компания «БНК–ПАК» создана в 2018 году и производит пакеты для мусора из вторичного сырья. На модернизацию производственных мощностей она получит субсидию в размере 1,050 млн рублей.

Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя».