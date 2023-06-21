На линию вышел второй паром

Паром «Адмирал Лазарев» вышел на линию. Информация об этом еще накануне опубликована на странице телеграм-канала «Транспорт Севастополя».

«Уважаемые пассажиры! С завтрашнего дня на линии «Артиллерийская бухта — Северная» будут работать два парома», — сообщили в телеграм-канале.

Таким образом, теперь в Севастопольской бухте работают два парома – «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев».

Интервал движения – каждые 30 минут, первый рейс от Северной и из Артбухты — в 7.30, последний – в 20.00.

Оба парома еще недавно находились на ремонте. 8 июня губернатор М.Развожаев в очередной раз распорядился запустить оба парома, назначив датой выхода для «Адмирала Истомина» – 10 июня, а для «Адмирал Лазарева» — 20 июня.

Фактически «Адмирал Истомин» вышел на линию 14 июня, а «Адмирал Лазарев» — 21 июня.