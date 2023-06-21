На Фиоленте спасли утопающего

Из бухты Виноградной на катере эвакуировали мужчину, который чуть не утонул.

Сообщение о происшествии в районе пляжа «Баунти» на Фиоленте поступило на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» в 14.27 вторника, 20 июня. В бухту Виноградную отправилась дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Спасатели оказали первую помощь, на катере эвакуировали пострадавшего в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи. Работы были завершены в 16.08.

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Счет трагических происшествий на воде открыт

В прошлом году на территории Севастополя было зарегистрировано 18 происшествий на водных объектах, спасти удалось 23 человека, погибли 10. В 2023-м еще до начала купального сезона статистика трагедий на воде пополнилась первым случаем — погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.